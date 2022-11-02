Три новых ФАПа построили в Нижегородской области. ФОТО: телеграм-канал Егора Полякова

В Нижегородской области завершилось строительство сразу трех фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

- 20 октября завершилось строительство ФАПа в деревне Зубово Семеновского городского округа, - рассказал чиновник. – Объект был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение» при финансовой поддержке из федерального бюджета. Данный объект оборудован всем необходимым оборудование в соответствии со стандартами оказания первичной медицинской помощи, в том числе гинекологическим оборудованием и ЭКГ-аппаратом.

Там пациенты смогут получить помощь по профилактике, диагностике, медицинской реабилитации и наблюдению за течением беременности.

Также в октябре было завершено строительство еще двух объектов. В частности, 5 октября был открыт ФАП в деревне Асташиха Воскресенского района, а 14 октября – в селе Макарий Варнавинского района.

Благодаря работе этих пунктов медицинскую помощь смогут получать жители сразу 14 окрестных населенных пунктов, а это свыше тысячи человек.