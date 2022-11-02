Нижегородские предприниматели и политики станут актерами в благотворительном спектакле. Фото: НРО "Деловой России"

Известные предприниматели и политики Нижегородской области станут актерами в благотворительном спектакле, который пройдет 20 и 23 ноября в Арзамасе и Нижнем Новгороде. Они перевоплотятся в героев пьесы мировой драматургии «Безумный день или Женитьба Фигаро» Пьера Бомарше. Об этом сообщает общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

На сцену выйдут уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, председатель правления ПАО «НБД-банк», председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области Александр Шаронов, руководители ГК «Электроника» Александр и Сергей Кузнецовы и другие деятели.

Спектакль будет проходить только два дня. 20 ноября пьеса пройдет в Арзамасском театре драмы, а 23 ноября - в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А. С. Пушкина. Творческое мероприятие проходит в рамках проекта «Дарим добро детям», который ежегодно реализуется нижегородским региональным отделением общественной организации «Деловая Россия». Все деньги от проданных билетов пойдут на поддержку одаренных детей региона. В этом году «Деловая Россия» выделяет 18 именных стипендий для участников фестиваля «Новые имена».

После спектакля на сцене Нижегородского оперного театра состоится награждение. Ученики детских художественных школ и музыкальных школ, победители всероссийских и международных конкурсов получат подарки. Это могут мыть музыкальные инструменты или сертификаты на их покупку.

«Дарим добро детям» уже оказал помощь 13 нижегородским детским домам. В рамках проекта дети приобрели туристическое и спортивное снаряжение, музыкальные инструменты и мини-типографию для издания журналов.