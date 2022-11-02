Студенты могут регистрироваться для участия во всероссийской олимпиаде "Я - профессионал"

Ольга Петрова, министр образования и науки Нижегородской области, в своих соцсетях призвала студентов принять участие в 6 сезоне Всероссийской олимпиады “Я - профессионал”. На данный момент более 4200 студентов от Пскова до Владивостока уже зарегистрировалось по направлению “Педагогическое образование (дошкольное)”. Пятый год подряд Мининский университет является соорганизатором Всероссийской олимпиады “Я - профессионал”.

“В этому году олимпиада “Я - профессионал” насчитывает уже 73 трека. И для нас очень почетно, что трек “Педагогическое образование (дошкольное)” проходит на базе Мининского университета. Приглашаем всех бакалавров принять участие в олимпиаде, проверить себя и сравнить свои компетенции с компетенциями других студентов, а также пополнить свое портфолио, что в дальнейшем поможет поступить на бюджет в магистратуру”, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова в своем видеообращении.

Студенты могут выбрать несколько направлений независимо от профиля, на котором обучаются в вузе.

“Начало профессионального пути с такого масштабного события как Всероссийская олимпиада, это, в первую очередь, возможность получить бесценный опыт общения с будущими коллегами, единомышленниками, студенты смогут погрузиться в актуальную повестку той сферы, которую выберут”, - считает ректор Виктор Сдобняков.

Олимпиада проходит в два этапа. На платформе “Яндекс-контест” в формате тестирования онлайн пройдет отборочный этап, а финальные мероприятия состоятся в очном формате на базе Мининского университета. Также в ноябре специалисты Мининского университета проведут обучающие вебинары.

У студентов, кроме проверки своих знаний и получения новых, будет возможность выиграть также и денежные призы. Медалисты получат от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей в зависимости от призового места. Также у участников олимпиады есть возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях и получить льготы при поступлении в магистратуру.

Напомним, что зарегистрироваться на все направления Всероссийской олимпиады студентов “Я - профессионал” можно до 15 ноября 2022 года на портале Яндекс.