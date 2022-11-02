Балахнинскую ЦРБ отремонтируют в 2023 году. Фотограф: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Масштабный ремонт проведут в Балахнинской ЦРБ в 2023 году. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Накануне он провел выездное совещание, в рамках которого посетил медицинские организации Балахны. Давид Мелик-Гусейнов отметил, что очень долгое время в Балахне не следили за состоянием поликлиник и больницы.

- И даже когда вся область заходила в модернизацию первичного звена здравоохранения, ЦРБ по разным внутренним неуважительным причинам не спешила. Сметы вовремя не готовились, подрядчики на малых объемах работы ещё умудрялись нарушать технологии, - высказался министр здравоохранения Нижегородской области.

По его словам, приоритетным направление работы на 2022 -2023 годы будут поликлиники и стационары. И если в поликлиниках работы могут начаться уже в этом году, то обновление Балахнинской ЦРБ стартует уже в 2023 году, поскольку руководству больницы необходимо провести дополнительные процедуры и продумать размещение пациентов в других корпусах.

Также Малик-Гусейнов отметил, что Балахнинская ЦРБ должна стать полноценным межрайоным центром до окончания модернизации программы здравоохранения.