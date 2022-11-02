В «Нижновэнерго» прошло совещание с профсоюзами по повышению уровня производственной безопасности

В центральном офисе филиала «Нижновэнерго» состоялось совещание технического блока филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» и Первичных профсоюзных организаций, касающееся выполнения мероприятий по предотвращению травматизма и повышению культуры производственной безопасности.

В ходе мероприятия участники совещания рассмотрели распространенные причины травматизма, обменялись мнениями о ходе реализации совместной программы мероприятий по предотвращению травматизма, ознакомились с современными технологиями защиты персонала в рабочих зонах и средствами защиты при работе на высоте, а также обсудили современные методы коммуникации по вопросам охраны труда. Значительное внимание было акцентировано на роли уполномоченных по охране труда профсоюза, а также необходимости уточнения критериев их эффективной работы.

По итогам совещания было принято решение в рамках социального партнёрства продолжить активное взаимодействие и работу с персоналом, направленную на развитие культуры производственной безопасности и создания нетерпимости к нарушениям безопасных методов работы.

«Надежность и безопасность проводимых работ являются приоритетными направлениями для всего коллектива компании, так как способствуют безаварийной работе и нулевому травматизму, что соответствует основной концепции в год охраны труда. Совместное совещание представителей технического блока и Первичных профсоюзных организаций ПАО «Россети Центр и Приволжье» позволило не только проанализировать ход реализации данной программы, но и дать ей оценку и наработать корректирующие мероприятия», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.