График работы клиентских офисов и Единого контактного центра «ТНС энерго НН» в праздничные дни

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра с 3 по 6 ноября 2022 года.

График работы Центров обслуживания клиентов:

• 3 ноября – с 8:00 до 16:00

• 4-6 ноября – выходные дни

График работы Единого контактного центра:

• 3 ноября – с 9:00 до 19:00

• 4-6 ноября – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Напоминаем, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн, без личного обращения в «ТНС энерго НН».

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:

• на сайте «ТНС энерго НН» через сервис обратной связи;

• в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания:

• на главной странице сайта nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;

• с помощью голосового помощника «Алиса»;

• по телефонам 8(831)440-00-04 и 8(831)233-09-70 в автоматическом режиме.