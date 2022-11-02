«ГАЗель» загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде утром 2 ноября

Машина сильно повреждена огнем. Фото: телеграм-канал Нижний №1

Грузовая «ГАЗель» загорелась прямо на дороге в Нижнем Новгороде утром 2 ноября. Инцидент произошел в районе кузбасского виадука на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Возгорание произошло в 8.07 в районе дома №248а по Московскому шоссе. На месте работали две пожарные машины и 10 человек личного состава. Пожар был полностью потушен за 15 минут, - рассказали в ведомстве.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания уточняется.

Судя по фото, опубликованному в соцсетях, полностью выгорела кабина «ГАЗели», а также огнем сильно повредило фургон.