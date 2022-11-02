Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье2 ноября 2022 6:01

Почти 18 тысяч нижегородцев стали донорами крови в 2022 году

Они обеспечивают компонентами крови более 100 лечебных учреждений региона
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Почти 18 тысяч нижегородцев стали донорами крови в 2022 году.

Почти 18 тысяч нижегородцев стали донорами крови в 2022 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 18 тысяч жителей Нижегородской области стали донорами крови в 2022 году. 180 человек в октябре сдали кровь впервые в жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижегородская служба крови обеспечивает компонентами донорской крови более 100 лечебных учреждений региона. В этом году нижегородцы сдали кровь в общей сложности около 50 тысяч раз.

- Все совершаемые донации – безвозмездные. В первую очередь, нижегородцы мотивируют свой поступок желанием помочь другим людям, – отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области регулярно проводятся донорские акции, в том числе и выездные. Бригады медиков бывают в Кстове, Заволжье, Выксе и на Бору. Кстати, сегодня состоится чествование почетных доноров Борского района.