Почти 18 тысяч нижегородцев стали донорами крови в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 18 тысяч жителей Нижегородской области стали донорами крови в 2022 году. 180 человек в октябре сдали кровь впервые в жизни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нижегородская служба крови обеспечивает компонентами донорской крови более 100 лечебных учреждений региона. В этом году нижегородцы сдали кровь в общей сложности около 50 тысяч раз.

- Все совершаемые донации – безвозмездные. В первую очередь, нижегородцы мотивируют свой поступок желанием помочь другим людям, – отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области регулярно проводятся донорские акции, в том числе и выездные. Бригады медиков бывают в Кстове, Заволжье, Выксе и на Бору. Кстати, сегодня состоится чествование почетных доноров Борского района.