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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:41

Отопление и свет отключат по нескольким адресам в Московском районе 2 ноября

Причиной отключения станут плановые работы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление и свет отключат по нескольким адресам в Московском районе 2 ноября.

Отопление и свет отключат по нескольким адресам в Московском районе 2 ноября.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление и электричество отключат в нескольких домах Московского района 2 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без света останутся дома №21 и 23 на проспекте Героев. Электроэнергии по этим адресам не будет с 9 до 17 часов.

Отопление будет временно отключено в доме №2 по улице Левинка. Тепло не будет поступать в батареи с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.