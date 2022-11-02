Отопление и свет отключат по нескольким адресам в Московском районе 2 ноября. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление и электричество отключат в нескольких домах Московского района 2 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без света останутся дома №21 и 23 на проспекте Героев. Электроэнергии по этим адресам не будет с 9 до 17 часов.

Отопление будет временно отключено в доме №2 по улице Левинка. Тепло не будет поступать в батареи с 9 до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.