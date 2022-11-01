Около 20 старинных домов привели в порядок волонтеры в Нижнем Новгороде в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Волонтеры «оживили» 20 старых домов в Нижегородской области в рамках фестиваля «Том Сойер фест» в 2022 году. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

В регионе фестиваль проводится в пятый раз. В этом году участники фестиваля смогли преобразить исторический квартал церкви Трех святителей.

Уникальная деталь этого сезона - окно из стеклянных кирпичей Фальконье на брандмауэрной стене дома №17 по улице Короленко.

- Практически каждый объект культурного наследия в этом квартале сейчас либо уже восстановлен, либо восстанавливается. В начале 2018 года, когда мы обсуждали проект, это даже представить себе было невозможно. А сейчас там обновляются дворы, дорожная сеть, убираются провода в рамках инициативы «Чистое небо». Квартал обретает свой исторический облик, - отметил Глеб Никитин.

Он также добавил, что в этом году к фестивалю присоединился Арзамас, а в будущем его географию могут пополнить Городец, Балахна и Павлово.

Фестиваль «Том Сойер фест» проходит на территории Нижнего Новгорода с 2018 года. Участники фестиваля выбирают несколько старых построек и приводят их в порядок. Работы проводятся силами волонтеров и спонсоров.