Нижегородская станция скорой помощи отмечает 75-летие Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская станция скорой медицинской помощи отмечает свое 75-летие. В честь праздника состоялось награждение сотрудников девяти подстанций скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде работает более двух тысяч сотрудников скорой медицинской помощи, это третья по величине штата медицинская организация в регионе. Как мы знаем, эта служба очень важна и необходима, ведь именно она оказывает первую экстренную помощь в самых различных ситуациях, если речь идет о здоровье человека.

- Мы хорошо помним, как в период пика заболеваемости COVID-19 сотрудники скорой помощи брали на себя максимальную нагрузку. Медики продолжаю ежедневный труд во благо спасения жизней. Желаю специалистам здоровья и неиссякаемого потока энергии! – поздравил коллег министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Он также сообщил, что в ближайшее время медицинские подстанции города и области объединятся в единую сеть.

В честь 75-летия сотрудники скорой помощи получили благодарственные письма и награды.

Среди сотрудников скорой помощи прошёл творческий конкурс, где медики могли состязаться в различных номинациях: «Лучшая подстанция скорой медицинской помощи», «Лучшая бригада скорой медицинской помощи», «Лучший врач-реаниматолог скорой медицинской помощи», «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», «Лучший водитель скорой медицинской помощи».

В настоящее время скорая медицинская помощь развивается и модернизуется. В сентябре этого года станции неотложки получили 52 новых автомобиля. Сейчас автопарк службы насчитывает более 470 автомобилей.