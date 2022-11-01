Нижний Новгород украсят к Новому году флажками и постерами за 6,3 млн рублей

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Объявлены торги по украшению Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству. Документация по электронному аукциону размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 миллионов 285 тысяч рублей. Заказчиком является департамент экономического развития городской администрации. В стоимость работ входит изготовление, монтаж, демонтаж и утилизация флагов, флаговых конструкций флагштоков и постеров по всему городу.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября. Победителя аукциона определят 10 ноября. Стоимость заключения контракта может быть ниже начальной его цены, так как контракт будет заключен с исполнителем, предложившим наименьшую цену.

Параллельно в Нижнем Новгороде объявлен аукцион на установку главной городской ели.