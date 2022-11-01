Завод по производству экологического утеплителя запустили в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородский сельхозпроизводитель запустил в Нижегородской области завод по выпуску экологического утеплителя из льноволокна. Всего в данный проект планируется вложить 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данный проект реализует ООО «Льноизол» в Шарангском районе. Данная компания выращивает лен-долгунец с 2016 года. За это время посевные площади выросли в 19 раз – с 50 до 950 гектаров.

- Льноводство является перспективным направлением развития сельского хозяйства. Для выращивания льна-долгунца лучше всего подходят почвенно-климатические условия северных территорий Нижегородской области, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов. - В этом году посевная площадь под этой культурой в нашем регионе превысила три тысячи гектаров. Лен-долгунец был посеян в Шарангском, Тонкинском, Семеновском, Ковернинском и Уренском округах.