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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:09

Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка

При ее разработке учитывались и пожелания нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка.

Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка в Нижнем Новгороде. Реконструкцию планируется провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

При разработке концепции учитывались и пожелания нижегородцев. В частности, они предложили установить новые архитектурные формы и высадить деревья в сквере. В первую очередь речь идет о высадке лиственных и хвойных деревьев, а также низкорослых кустарников. Также местные жители попросили установить там общественный туалет и обустроить новые площадки в зоне тихого отдыха.

- При обсуждении концепции благоустройства свое мнение высказали не только местные жители, но и экскурсоводы, - рассказал и.о. главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов. – В частности, экскурсоводы просили предусмотреть места для парковки туристических автобусов и изменить форму пешеходной дорожки. Также они просили установить нестационарные торговые объекты для туристов.