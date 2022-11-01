Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцам представили концепцию благоустройства Крутого переулка в Нижнем Новгороде. Реконструкцию планируется провести в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

При разработке концепции учитывались и пожелания нижегородцев. В частности, они предложили установить новые архитектурные формы и высадить деревья в сквере. В первую очередь речь идет о высадке лиственных и хвойных деревьев, а также низкорослых кустарников. Также местные жители попросили установить там общественный туалет и обустроить новые площадки в зоне тихого отдыха.

- При обсуждении концепции благоустройства свое мнение высказали не только местные жители, но и экскурсоводы, - рассказал и.о. главы администрации Нижегородского района Сергей Крутов. – В частности, экскурсоводы просили предусмотреть места для парковки туристических автобусов и изменить форму пешеходной дорожки. Также они просили установить нестационарные торговые объекты для туристов.