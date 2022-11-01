Главную новогоднюю елку в Нижнем Новгороде установят за 3,6 миллионов рублей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Свыше 3,6 миллионов рублей планируется направить на установку главной новогодней ели и украшений в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале закупок.

- В соответствии с условиями контракта, подрядчик должен оказать услуги по оформлению Нижнего Новгорода елью и объемно-пространственными композициями, - говорится в документах. – Закупка размещена 31 октября. Подать заявки можно до 9 ноября. Заказчиком выступает департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее мы писали, что на украшение Нижнего Новгорода к Новому году планируется потратить почти 50 миллионов рублей. По заказу департамента экономического развития городской администрации, подрядчик должен отремонтировать и разместить уже имеющиеся электрические консоли, а еще установить различные декоративные элементы в парках, скверах и на городских площадях.