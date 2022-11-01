Нижегородский ТЮЗ проиграл суд с разработчиками проекта реконструкции.

Нижегородский ТЮЗ проиграл суд с казанской проектной организацией «СБС Групп», разрабатывавшей проект реконструкции театра. В соответствии с решением арбитражного суда Татарстана, претензии театра признаны необоснованными.

- По итогам первого этапа этой работы компании из нижегородского областного бюджета было выплачено более 3 млн рублей, - напоминает «Коммерсант-Приволжье». – Изготовленный проект не прошел экспертизу ТЮЗ обвинил в этом проектировщика, потребовав вернуть выплаченные деньги, неустойку и компенсацию.

Однако суд установил, что в недочетах проекта виновато руководство театра. Теперь решение о дальнейших действиях должно принимать областное министерство культуры, являющееся распорядителем бюджетных средств.