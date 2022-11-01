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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 12:31

Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку ограбить офис микрозаймов

Налетчика спугнул охранник
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку ограбить офис микрозаймов.

Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку ограбить офис микрозаймов.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские задержали рецидивиста, который пытался ограбить офис микрозаймов. Налетчика спугнул охранник, и злодей не смог довести свой умысел до конца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всё произошло в торговом центре на улице Гордеевской. В офис микрозаймов зашел мужчина и стал угрожать ножом сотруднице, требуя отдать ему все деньги. К слову, в кассе тогда было около 30 тысяч рублей. Девушка закричала, и на ее крики прибежал охранник торгового центра. Грабитель испугался и поспешил ретироваться.

Потерпевшая написала заявление в полицию, и уже на следующий день злоумышленника разыскали: его засекли камеры видеонаблюдения на территории торгового центра. Налетчиком оказался 29-летний житель областного центра, неоднократно судимый за аналогичные преступления.

- В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.