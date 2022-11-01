Жителя Нижнего Новгорода задержали за попытку ограбить офис микрозаймов. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде полицейские задержали рецидивиста, который пытался ограбить офис микрозаймов. Налетчика спугнул охранник, и злодей не смог довести свой умысел до конца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Всё произошло в торговом центре на улице Гордеевской. В офис микрозаймов зашел мужчина и стал угрожать ножом сотруднице, требуя отдать ему все деньги. К слову, в кассе тогда было около 30 тысяч рублей. Девушка закричала, и на ее крики прибежал охранник торгового центра. Грабитель испугался и поспешил ретироваться.

Потерпевшая написала заявление в полицию, и уже на следующий день злоумышленника разыскали: его засекли камеры видеонаблюдения на территории торгового центра. Налетчиком оказался 29-летний житель областного центра, неоднократно судимый за аналогичные преступления.

- В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.