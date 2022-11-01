В конкурсе «Студенческий стартап» победили проекты НГТУ им. Р.Е.Алексеева

Итоги конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году подведены. В результате, по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов получит одна тысяча студентов. Об этом сообщил заместитель Председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«По итогам конкурса отобраны 1 000 наиболее интересных и сильных проектов студентов. Их реализация будет способствовать выполнению задач, поставленных Президентом, по достижению технологического суверенитета и обеспечению экономической безопасности страны. Каждому победителю выделяется по 1 млн рублей на создание собственных наукоемких технологий, в том числе цифровых, производственных, медицинских, ресурсосберегающих. Эффект от запуска первой волны проектов будет наглядно представлен уже в ближайшие 2–3 года», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе, который проводился с февраля по апрель 2022 года, были отобраны 620 проектов. На втором, прошедшем в мае-июле 2022 года, отобраны 380 проектов, с авторами которых было решено подписать контракты.

Проекты ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетике и креативных индустрий.

Четыре проекта Нижегородского государственного технического университета вошли в число победителей конкурса «Студенческий стартап». Авторы трех из этих работ – представители института промышленных технологий машиностроения.

Так, проект «Разработка интеллектуального сенсора построения карты препятствий на основе мультиотражения ультразвукового сигнала с применением нейросетевых технологий» в направлении «Цифровые технологии» получит грантовую поддержку в размере 1 000 000 рублей. Автор проекта - Андрей Окунев.

В рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» победителем в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» признан проект Николая Таланцева «Автоматизированная система бесконтактного переноса высокочистых веществ», который также получит грантовую поддержку.

Еще один представитель ИПТМ НГТУ, автор работы «Разработка расчетного модуля для проектирования фильтров электромагнитных помех» Алексей Васин, стал победителем в направлении «Цифровые технологии».

В этом же направлении отмечен и проект «Поликлиника будущего» студента института радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ им. Р.Е.Алексеева Андрея Бобочкова.

Победителями конкурса стали и два проекта представителей института физико-химических технологий и материаловедения НГТУ. Проект «Разработка метода получения и очистки ZnSe для использования в высокомощных лазерах» студента Игоря Прохорова призан достойным грантовой поддержки по итогам первого этапа конкурса в направление «Новые материалы и химические технологии».

По направлению «Ресурсосберегающая энергетика» отмечен проект Марии Кудрявцевой «Разработка технологии газогидратной кристаллизации для выделения ксенона из природного газа».

Всего в этом году победителями конкурса признаны 1000 студенческих стартапов. В следующем году планируется оказать поддержку 1,5 тысячам проектов, к 2030 году их количество должно составить 30 тысяч.

Напомним, федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» был разработан по одноименной стратегической инициативе, утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Минобрнауки России и Фондом содействия инновациям.

Фото: Пресс-служба НГТУ