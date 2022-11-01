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НовостиОбщество1 ноября 2022 12:15

Свыше 5 тысяч кроватей закупили для мобилизованных нижегородцев в Мулине

Губернатор рассказал о работе координационного центра по поддержке мобилизованных
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Свыше 5 тысяч кроватей закупили для мобилизованных в Мулине. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Свыше 5 тысяч кроватей закупили для мобилизованных в Мулине. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Свыше 5 тысяч кроватей и спальных принадлежностей было закуплено для мобилизованных нижегородцев в Мулине. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- На базе Дома народного единства по моему поручению создан координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, - рассказал губернатор. - На сегодняшний день там уже обработаны тысячи звонков и обращений.

По словам губернатора, сейчас в воинские части доставляют предметы первой необходимости, а также снаряжение и оснащение. С учетом наступления холодов туда часто отвозят теплые вещи. Также регионом доставляются тепловизоры, навигаторы, квадрокоптеры и другие необходимые технические вещи.

- Улучшаем и бытовые условия, чтобы ребятам было комфортно. Например, для Мулино закупили более 5000 кроватей и спальных принадлежностей, - рассказал Глеб Никитин.