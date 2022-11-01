Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Программу празднования Дня народного единства опубликовали в Нижнем Новгороде. Главным мероприятием станет концерт на площади Минина и Пожарского. Об этом сообщили в АНО «Центр 800».

Главными площадками празднования станут площадь Минина и Пожарского, Нижегородский кремль, городские парки и нижегородский художественный музей. В течение дня нижегородцев ждут многочисленные интерактивные экскурсии, исторические реконструкции, ярмарки и выступления артистов. Также для нижегородцев будет подготовлена фотозона #МыВместе.

- С 14.00 до 21.00 на сцене на площади Минина состоится праздничный концерт, - рассказали в АНО «Центр 800». – Его участниками станут лучшие творческие коллективы, артисты, исполнители разных направлений культуры и искусства Нижнего Новгорода. Также в концерте примут участие приглашенные артисты из ДНР и ЛНР. Завершится музыкальная программа выступлением на главной сцене хедлайнера.