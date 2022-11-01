Нижегородский доброволец попадет в бригаду, где служил его сын. ФОТО: Военный комиссариат Нижегородской области.

Прапорщик Борис П., доброволец из Нижегородской области, попадет на СВО в ту же бригаду, где служил его сын. Об этом сообщили в Военном комиссариате Нижегородской области.

- Я не могу оставаться в стороне, когда моя помощь нужна стране. Хотел пойти добровольцем, когда спецоперация только началась, но заболел ковидом, потом мне отказывали из-за ограничений по возрасту. Сегодня, наконец, добился своей цели, - рассказал прапорщик.

По его словам, у него за плечами большой боевой опыт. Ранее он был командиром разведывательно-диверсионного взвода. Кроме того, он много лет занимался обезвреживанием взрывных устройств в горячих точках. В настоящее время он уже заключил контракт с Минобороны и прошел медкомиссию.

Ранее его сын принимал участие в боевых действиях в Сирии, за что был награжден медалью. Сейчас он служит на корабле Балтийского флота, однако уже побывал на спецоперации в составе бригады береговой охраны. В ту же бригаду направят и его отца.