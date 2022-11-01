Бомбоубежище отремонтируют в Сормове за 1,3 миллиона рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется отремонтировать бомбоубежище. Работы обойдутся в 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в документах на портале госзакупок.

Заказчиком по проведению работ выступает администрация Сормовского района. Речь идет о сооружении гражданской обороны в доме № 2 по улице Ефремова.

Все работы планируется провести в течение месяца с начала подписания договора. За это время в здании должны быть отремонтированы герметичные двери, восстановлено отопление и проведены внутренние отделочные работы.

Напомним, ранее мы писали, что многоквартирный дом с подземной парковкой планируется построить на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде.Как видно из представленного на заседании совета графического материала, дом будет шестиэтажным и серо-зеленого цвета. На данный момент разработаны два варианта внешнего оформления дома.