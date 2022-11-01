Торговый центр построят в ЖК «Новая Кузнечиха-2» в Нижнем Новгороде. ФОТО: Архитектурный совет Нижегородской области

В ЖК «Новая Кузнечиха-2» в Нижнем Новгороде планируется построить новый торговый центр. Соответствующий проект был рассмотрен на заседании Архитектурного совета Нижегородской области.

- Здание планируется построить около деревни Новопокровское в Советском районе, - говорится в документах. – Заказчиком проекта выступает ООО СЗ «Инградстрой».

Как следует из представленного графического проекта, здание будет одноэтажным. Его фасад будет из ярких цветовых панелей – зеленых, желтых, красных.

- Принять за основу для дальнейшего проектирования представленную конфигурацию здания и объемные характеристики торгового центра, - говорится в решении совета.

Напомним, ранее мы писали, что многоквартирный дом с подземной парковкой планируется построить на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. На данный момент разработаны два варианта внешнего оформления дома. Известно что в нем будут оборудованы встроенные помещения общественного назначения и подземная парковка.