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НовостиОбщество1 ноября 2022 9:56

Многоквартирный дом с подземной парковкой построят на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде

На рассмотрение Архитектурного совета предложили два варианта оформления дома
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Многоквартирный дом с подземной парковкой планируется построить на улице Октябрьской в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект был представлен на заседании Архитектурного совета Нижегородской области.

Как видно из представленного на заседании совета графического материала, дом будет шестиэтажным и серо-зеленого цвета. На данный момент разработаны два варианта внешнего оформления дома. Известно что в нем будут оборудованы встроенные помещения общественного назначения и подземная парковка.

- Принять за основу для дальнейшего проектирования компромиссный вариант объемно-планировочного и архитектурного решения многоквартирного жилого дома, - говорится в решении Архитектурного совета. – При этом должны быть учтены все замечании я предложения в части цветового решения фасадов второго плана.