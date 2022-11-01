Завершена ликвидация еще пяти несанкционированных свалок в пригороде Дзержинска

Качество выполнения работ подрядными организациями на примере 5 ликвидированных объектов проверили Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и администрация города Дзержинска. Данные территории были внесены в план работ по заявкам жителей: в районе СТ «Заревец», на улице Лермонтова в районе бывшего подсобного хозяйства завода «Заря», южнее ООО «Юнилин», около ЖК Северные ворота, в поселке Пыра около ЖК «Южный».

«Работа по ликвидации несанкционированных свалок на территориях муниципальных образований и городских округов ведется по всему региону. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в первую очередь ликвидируем свалки объемом отходов до 1000 кв.м. На сегодняшний день ликвидировано уже 510 свалок. Всего в этом году по области зафиксированы 683 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов и отходов строительства и сноса. От того, насколько слаженно и оперативно мы закончим работу по их ликвидации, зависит такой показатель, как «Качество окружающей среды». В прошлом году мы его достигли. Задача на этот год – не снижать планку», – пояснил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Ликвидация несанкционированных свалок в городском округе продолжится до конца 2022 года. В настоящее время техника подрядных организаций работает на объектах, расположенных вблизи станции Пушкино, в районе домов №№ 14, 16 по улице Лермонтова, также продолжается вывоз мусора под поселком Пыра. Помимо работы спецтехники, подрядчик применяет и ручную зачистку территории.

«В этом году мы существенно нарастили темп работ. В настоящее время уже ликвидированы несанкционированные свалки, о которых сообщали жители, экологи и мупконтроль в 2019 и частично в 2020 году. Нам важно, чтобы мусор в этих местах не появлялся повторно. Для этого рядом с некоторыми объектами устанавливаем камеры видеонаблюдения, проводим работу с жителями поселков, владельцами гаражей и садовых участков о необходимости заключать договоры на вывоз мусора и, конечно, незамедлительно сообщать о нарушителях, – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – После вывоза многолетних залежей твердых коммунальных отходов с территории, прилегающей к СНТ и гаражному кооперативу неподалеку от Заревской объездной дороги, восстановится естественный вид сосновой лесополосы, природа вернется на место бывшей свалки. Главное, чтобы жители сами не допускали сброс мусора здесь повторно. Берегите нашу природу и любите свой город!»

Всего до конца года администрация города Дзержинска планирует ликвидировать еще 48 тысяч кубометров несанкционированных отходов. На 2022 год на эти цели из областного и городского бюджетов выделено в общей сложности 63 миллиона рублей.

Напомним, до 2024 года в районе бывшего полигона «Игумново» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» будет также ликвидирована свалка отходов производства и потребления объемом порядка 244 тысячи кубометров.