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НовостиПолитика1 ноября 2022 8:39

Марк Чиненков возглавил Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии

Вопросами охраны окружающей среды он занимается с 2013 года
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Марк Чиненков возглавил Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии. ФОТО: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

Марк Чиненков возглавил Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии. ФОТО: Управление Росприроднадзора по Нижегородской области

С 1 ноября Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовии возглавил Марк Чиненков. Соответствующий приказ был подписан министром природных ресурсов и экологии РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Вопросами охраны окружающей среды в Нижегородской области он занимается с 2013 года, - говорится в сообщении. - Работал на разных должностях в региональном министерстве экологии и в территориальном управлении Росприроднадзора.

По данным ведомства, ранее он получил благодарность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С декабря 2021 года он возглавлял межрегиональное управление в качестве исполняющего обязанности.