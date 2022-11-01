42 новых контейнерных площадки установят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижнем Новгороде установят 42 новые контейнерные площадки в этом году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В 2022 году уже разместили контейнерные площадки на улицах Большая Покровская 30А, Ульянова 29, Обозная 5, набережной Федоровского 4, Суетинской, 3, Ереванской, 2/5 и в переулке Крутом у дома № 12. До конца этого года новые площадки появятся на Большой Покровской, Алексеевской, Варварскаой, Ульянова, Белинского и набережной Федоровского.

В городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры рассказали, что остальные контейнерные площадки будут установлены к концу ноября.

- Нужно, чтобы каждый имел возможность избавиться от мусора недалеко от дома, а также чтобы в популярных туристических местах не было недостатка в контейнерах, - поделился мэра города Юрий Шалабаев.

По словам мэра города, установка новых контейнерных площадок в городе ведется планомерно. К примеру, в прошлом году установили 75 таких объектов.