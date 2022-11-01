Свет и отопление временно выключат в двух домах Нижнего Новгорода 1 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В двух домах Нижнего Новгорода 1 ноября временно отключат свет и отопление. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В частности, с 9:00 до 12:00 1 ноября свет будет отключен в доме № 163 по улице Родионова. А с 9:00 до 14:00 отключат отопление в доме № 14 по Верхневолжской набережной.

Как сообщается, оба отключения связаны с проведением плановых работ на коммунальных сетях.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 декабря в Нижегородской области снова вырастут тарифы за коммунальные услуги. Индексация тарифов на ЖКУ переносится в Нижнем Новгороде с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

- 1 декабря 2022 года тарифы на газ, передачу электроэнергии, водоснабжение и теплоснабжение повысятся. Но следующий перерасчет тарифов будет проведен только 1 июля 2024 года, - сообщается на сайте министерства экономического развития РФ.