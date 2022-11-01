Программа льготной ипотеки стартовала в Нижегородской области.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С 1 ноября в Нижегородской области стартовала программа льготной ипотеке. Благодаря компенсации, предусмотренной программой, процентная ставка для нижегородцев уменьшится с 7% до 4%. Для многодетных семей, взявших льготную ипотеку, ставка уменьшится с 7% до 0,1%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
- Чтобы получить поддержку, нижегородцам сразу после заключения кредитного договора нужно обратиться лично в Управление социальной защиты населения по месту жительства, - пояснил Егор Поляков. – Выплата социальной поддержки в размере компенсации части уплаченных процентов будет перечисляться на счет гражданина.
КОНКРЕТНО
Кто сможет получить льготную ипотеку?
- многодетные семьи;
- медицинские работники;
- пожарные;
- тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта;
- работники учреждений социальной защиты;
- сотрудники полиции и Росгвардии;
- работники государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры,
-работники муниципальных унитарных предприятий,
- государственные и муниципальные служащие;
- ветераны боевых действий;
- IT-специалисты.