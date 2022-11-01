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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:16

Программа льготной ипотеки стартовала в Нижегородской области

Благодаря компенсации процентная ставка уменьшится с 7% до 4%
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Программа льготной ипотеки стартовала в Нижегородской области.

Программа льготной ипотеки стартовала в Нижегородской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября в Нижегородской области стартовала программа льготной ипотеке. Благодаря компенсации, предусмотренной программой, процентная ставка для нижегородцев уменьшится с 7% до 4%. Для многодетных семей, взявших льготную ипотеку, ставка уменьшится с 7% до 0,1%. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

- Чтобы получить поддержку, нижегородцам сразу после заключения кредитного договора нужно обратиться лично в Управление социальной защиты населения по месту жительства, - пояснил Егор Поляков. – Выплата социальной поддержки в размере компенсации части уплаченных процентов будет перечисляться на счет гражданина.

КОНКРЕТНО

Кто сможет получить льготную ипотеку?

- многодетные семьи;

- медицинские работники;

- пожарные;

- тренеры государственных и муниципальных учреждений спорта;

- работники учреждений социальной защиты;

- сотрудники полиции и Росгвардии;

- работники государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры,

-работники муниципальных унитарных предприятий,

- государственные и муниципальные служащие;

- ветераны боевых действий;

- IT-специалисты.