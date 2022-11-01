Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

АО «Теплоэнерго» с 1 ноября по 31 декабря проводит акцию «В Новый год без долгов!». Ее участниками могут стать физические лица - потребители услуг АО «Теплоэнерго», имеющие просроченную задолженность перед предприятием на 1 ноября 2022 года.

Чтобы принять участие в акции, потребитель должен полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность перед компанией за услуги по отоплению и горячему водоснабжению (при наличии - пени и госпошлину по судебному решению/судебному приказу) и зарегистрировать заявление об участии в акции через Личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф.

Если условия будут выполнены, и на 31 декабря 2022 года на лицевом счете потребителя не будет просроченной задолженности за услуги АО «Теплоэнерго», в январе 2023 года предприятие отменит пени по оплаченным долгам. Изменения участники акции увидят уже в январском платежном документе.

Следует обратить внимание, что условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства. Более того, для участия в акции их необходимо оплатить перед подачей заявления.

Все вопросы об акции можно задать по телефону круглосуточной горячей линии 277-91-31.