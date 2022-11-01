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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:09

Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

Зарегистрировать заявление об участии в акции можно через Личный кабинет на сайте компании
Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

Стартовала акция «В Новый год без долгов» для потребителей АО «Теплоэнерго»

АО «Теплоэнерго» с 1 ноября по 31 декабря проводит акцию «В Новый год без долгов!». Ее участниками могут стать физические лица - потребители услуг АО «Теплоэнерго», имеющие просроченную задолженность перед предприятием на 1 ноября 2022 года.

Чтобы принять участие в акции, потребитель должен полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность перед компанией за услуги по отоплению и горячему водоснабжению (при наличии - пени и госпошлину по судебному решению/судебному приказу) и зарегистрировать заявление об участии в акции через Личный кабинет на сайте теплоэнерго-нн.рф.

Если условия будут выполнены, и на 31 декабря 2022 года на лицевом счете потребителя не будет просроченной задолженности за услуги АО «Теплоэнерго», в январе 2023 года предприятие отменит пени по оплаченным долгам. Изменения участники акции увидят уже в январском платежном документе.

Следует обратить внимание, что условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства. Более того, для участия в акции их необходимо оплатить перед подачей заявления.

Все вопросы об акции можно задать по телефону круглосуточной горячей линии 277-91-31.