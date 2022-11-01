Мототрассу за 8,6 млн рублей построят в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

В Дзержинске построят спортивную мототрассу - она появится между Заревской объездной дорогой и зданием регионального центра ДОСААФ на улице Бутлерова. Здесь уже началась подготовка площадки, сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

Трек будет построен в первую очередь для воспитанников секции мотоспорта, которая заработала в Дзержинске в прошлом году. Сейчас в ней занимается около 40 человек, и все они мечтают о специализированной площадке для занятий. Трасса будет построена в рамках губернаторского проекта «Вам решать!», за нее голосовало большинство местных жителей.

- Благодаря совместным усилиям вскоре в нашем городе появится еще один современный и востребованный спортивный объект. Важно, чтобы будущая трасса «оживила» микрорайон и стала не только местом тренировок, но и площадкой для соревнований разного масштаба, - прокомментировал директор спортивной школы олимпийского резерва «Салют» Андрей Куваев.

Строительством мототрассы будет заниматься дзержинская компания «Строительный альянс». На это будет направлено 8,6 млн рублей.