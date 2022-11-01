Годовые отчеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 – лучшие среди компаний с капитализацией до 40 млрд рублей

Годовые отчеты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 год получили престижные награды в юбилейном XXV конкурсе годовых отчетов, организованном Московской биржей. Отчет «Россети Центр» стал победителем в номинации «Гран-при» – «Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 млрд рублей», отчет «Россети Центр и Приволжье» – призер в той же номинации. Всего в конкурсе приняли участие 86 компаний.

Тематика годовых отчетов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» за 2021 была посвящена важнейшим направлениям в деятельности сетевой организации – совершенствованию каналов и механизмов взаимодействия с клиентами, а также расширению спектра оказываемых дополнительных услуг. Значительный акцент сделан на внедрении в жизнь Компаний концепции устойчивого развития и следовании ESG-принципам.

«Высокий уровень открытости и прозрачности, несмотря на быстро меняющиеся внешние условия, были и остаются для ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» ключевыми приоритетами в области корпоративного управления. Лидирующие позиции отчетов Обществ на конкурсе Московской биржи подтверждают верность наших принципов», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.