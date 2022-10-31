Более 8,8 млрд рублей НДФЛ возвращено нижегородцам с начала 2022 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Более 8,8 млрд рублей НДФЛ возвращено жителям Нижегородской области из регионального бюджета с начала 2022 года до конца сентября. Об этом сообщает управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области.

По данным управления ФНС, в этом году возвращено на 10,7%, или на 600 млн рублей налога больше, чем в 2021 году.

8, 8 млрд рублей вернули налогоплательщикам, которые воспользовались правом вычетов. Социальных, имущественных и инвестиционных. И, конечно, эти нижегородцы представили налоговые декларации по форме 3-НДФЛ.

Кроме того, в 2022 году сроки проверки деклараций сократились. Так, в июне срок проверки занимал в среднем 31 день. А в сентября он составил 4 дня.

– Представить декларацию по форме 3-НДФЛ с целью получения налогового вычета можно за три предшествующих года. Декларация может быть представлена как на бумажном носителе, так и через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – напомнили в управлении ФНС по Нижегородской области.