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НовостиНедвижимость31 октября 2022 17:51

Здание банка «Траст» выставлено на торги в Нижнем Новгороде за 59 млн рублей

Аукцион состоится в середине декабря 2022 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Здание банка «Траст» выставлено на торги в Нижнем Новгороде за 59 млн рублей ФОТО: сайт Российского аукционного дома

Здание банка «Траст» выставлено на торги в Нижнем Новгороде за 59 млн рублей ФОТО: сайт Российского аукционного дома

Здание банка «Траст» выставлено на торги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

За нежилое здание общей площадью 1316,3 квадратных метров выставлена первоначальная цена в 59 млн рублей. Этот дом находится на улице Нижегородской, 10. Приобретая его, покупатель получает права на участок общей площадью 661 квадратный метр. Здание бывшего банка состоит из 3 этажей, в том числе 1 подземного. Также оно обеспечено всеми необходимыми коммуникациями.

Как указано в описании к выставленному на торги нежилому зданию, видом разрешенного использования является эксплуатация под здание банка со служебным гаражом.

Также известно, что аукцион начнется в середине декабря 2022 года.