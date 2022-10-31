Проект пристроя к нижегородской школе №103 получил одобрение Архитектурного совета

Проект строительства пристроя к нижегородской школе №103 получил одобрение Архитектурного совета от 7 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. По решению Архитектурного совета в дальнейшем проектировании пристроя необходимо изменить название объекта и доработать аранжировки фасадов. Проектировщиком пристроя к МАОУ «Школа №103 с углубленным изучением отдельных предметов» в Нижегородском районе выступает ООО «Проконтур». Заказчиком проекта является МКУ «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода». Напомним, сто детей не попали в первый класс школы №103, расположенной в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что эти дети проживают на закрепленных за школой микроучастках, в зачислении им было отказано по причине нехватки мест.