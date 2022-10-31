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НовостиОбщество31 октября 2022 17:13

Проект пристроя к нижегородской школе №103 получил одобрение Архитектурного совета

В дальнейшем проектировании необходимы доработки
Анастасия СТЕПАНЕНКО