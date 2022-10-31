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НовостиОбщество31 октября 2022 16:45

Торговые павильоны на площади Свободы демонтировали из-за строительства метро в Нижнем Новгороде

Их владельцам предложили альтернативные места
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Торговые павильоны на площади Свободы демонтировали из-за строительства метро в Нижнем Новгороде

Торговые павильоны на площади Свободы демонтировали из-за строительства метро в Нижнем Новгороде

Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Торговые павильоны на площади Свободы демонтировали из-за строительства новой станции метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода.

По данным департамента, демонтаж павильонов, которые располагались у входа в сквер 1905 года, был проведен для подготовки строительной площадки новой станции метро.

Владельцам павильонов предложили альтернативные места размещения торговых объектов. Павильоны перенесут на выбранные ими места.

Как объяснили в департаменте, когда принималось решение о местоположении павильонов, не было никаких ограничений для их монтажа на площади Свободы. Также в тот момент не было известно об изменении проекта строительства метро, как и о необходимости демонтажа торговых объектов.