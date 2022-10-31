Юрий Шалабаев объявил конкурс на должность главы администрации Нижегородского района с 1 ноября Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Мэр Юрий Шалабаев объявил конкурс на должность главы администрации Нижегородского района, который начнется с 1 ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода.

Для участия в конкурсе есть ряд требований. У участника должно быть высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры, также стаж государственной или муниципальной службы или стаж работы по специальности, соответствующему направлению не менее четырех лет. Кроме того, обязательным требованием является знание федерального и местного законодательства, а также навыки руководства коллективами. Все это, конечно же, необходимо для получения должности.

Конкурс будет состоять из двух этапов. Первый этап – заочный, предполагает заполнение кандидатом резюме на портале и прохождение тестов. Также важным условием является получение оценки рекомендателей.

Второй этап – очный, представляет собой защиту презентации о планах развития Нижегородского района и комплексная диагностика компетенций.

– Работа будет трудной, но интересной. Центральный район очень важен для всего города, там сосредоточена наша история, особая нижегородская атмосфера, – отметил мэр Юрий Шалабаев.

Подать заявку для участия в конкурсе можно на портале.