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НовостиЗдоровье31 октября 2022 13:40

Больница им. Семашко получила лицензию на трансплантацию костного мозга

Она стала первой из больниц региона, где смогут проводить подобные операции
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Больница им. Семашко получила лицензию на трансплантацию костного мозга.

Больница им. Семашко получила лицензию на трансплантацию костного мозга.

Фото: Яндекс. Карты

Нижегородская областная больница имени Семашко получила лицензию на проведение операций по трансплантации костного мозга. Об этом написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Областная больница имени Семашко первой из региональных клиник получила лицензию на оказание помощи по трансплантации костного мозга. Это один из самых прогрессивных способов лечения чрезвычайно опасных заболеваний, - сообщил Никитин.

Глава региона рассказал, что два года назад сдал кровь на типирование и пополнил базу потенциальных доноров костного мозга.

- Считаю очень важным не оставаться в стороне, - прокомментировал свое решение губернатор.

Трансплантация костного мозга проводится при лечении онкологических заболеваний кровеносной системы. Ранее нижегородцам приходилось ездить в другие регионы, чтобы сделать такую операцию. Теперь такая возможность появилась и в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что главным врачом областной клинической больницы им. Н.А.Семашко стал Сергей Богданов.