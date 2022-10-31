Больница им. Семашко получила лицензию на трансплантацию костного мозга. Фото: Яндекс. Карты

Нижегородская областная больница имени Семашко получила лицензию на проведение операций по трансплантации костного мозга. Об этом написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- Областная больница имени Семашко первой из региональных клиник получила лицензию на оказание помощи по трансплантации костного мозга. Это один из самых прогрессивных способов лечения чрезвычайно опасных заболеваний, - сообщил Никитин.

Глава региона рассказал, что два года назад сдал кровь на типирование и пополнил базу потенциальных доноров костного мозга.

- Считаю очень важным не оставаться в стороне, - прокомментировал свое решение губернатор.

Трансплантация костного мозга проводится при лечении онкологических заболеваний кровеносной системы. Ранее нижегородцам приходилось ездить в другие регионы, чтобы сделать такую операцию. Теперь такая возможность появилась и в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что главным врачом областной клинической больницы им. Н.А.Семашко стал Сергей Богданов.