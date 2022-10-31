Трехэтажный коттедж-замок продают в Нижнем Новгороде за 23,9 млн рублей ФОТО: агентство недвижимости «Монолит»

Трёхэтажный коттедж почти на 400 квадратных метров продают в Нижнем Новгороде за 23,9 млн рублей. Объявление о продаже недвижимости опубликовали на сервисе «Avito».

Коттедж за 23,9 млн рублей находится в Автозаводском районе, на улице Мелиоративная, 83. Он состоит из 333,7 жилых квадратных метров, гаража на две машины, конюшни и участка.

В построенном из кирпича доме есть все условия для проживания. Сделан ремонт, установлены сигнализация и видеонаблюдение. Все коммуникации находятся в доме.

В трехэтажном коттедж насчитываются два холла, кухня-гостинная, шесть комнат, 2 с/у, душевая, сауна, котельная, кладовая, балкон и чердак. Ремонт выполнен в венецианском стиле. Мебель дома частично остается новому хозяину.

Преимуществом расположения является автобусная остановка в трех минутах ходьбы. Магазины, садик и школа также находятся рядом.