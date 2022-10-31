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НовостиОбщество31 октября 2022 12:47

Нижегородка Дарья Луконькина получит 2 млн рублей за победу в «Красе России»

Победительница потратит выигрыш на отдых с родителями за границей
Мария СОРОКИНА
Краса России мечтает отдохнуть с родителями за рубежом.

Краса России мечтает отдохнуть с родителями за рубежом.

Фото: Мария СОРОКИНА

Обладательница титула «Краса России» Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода получит 2 млн рублей за свою победу. Об этом рассказала сама девушка на пресс-конференции 31 октября.

По словам Дарьи, она мечтает отдохнуть вместе с родителями за границей и денежный приз пойдет на воплощение этой мечты. Еще девушка задумывается о том, чтобы нанять ассистента и заниматься продвижением своей карьеры.

Напомним, Дарья победила в конкурсе «Мисс Нижний Новгород-2022», а спустя всего три недели уже принимала поздравления с победой в «Красе России».

В 2023 году Дарья будет отстаивать честь нижнего Новгорода уже на конкурсе «Мисс мира».

Девушка выступает в группе поддержки хоккейного клуба «Торпедо». Ее наставники и друзья отзываются о ней, как о старательной и дружелюбной девушке, прирожденной модели.