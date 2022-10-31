Работники АО «Транснефть-Верхняя Волга» отмечены наградами Министерства транспорта Российской Федерации

Работникам АО «Транснефть-Верхняя Волга» присуждены награды Министерства транспорта Российской Федерации за многолетнюю безаварийную работу на автомобильном транспорте.

Десять водителей транспортных средств и специальной техники Горьковского, Марийского и Рязанского районных нефтепроводных управлений (РНУ), а также аппарата управления предприятия и Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть-Верхняя Волга» награждены нагрудным знаком отличия за «Безаварийную работу».

Ведомственной наградой удостаиваются водители, не допустившие случаев нарушений правил дорожного движения, повлекших дорожно-транспортные происшествия, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы безопасности при эксплуатации транспортных средств в Российской Федерации. Нагрудной знак имеет три степени, высшей степенью - является I степень.

Нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу» I степени награждены водители автомобилей: Дмитрий Захаров - Горьковское районное нефтепроводное управление, Владимир Николаев, Александр Скрипнюк и Александр Дементьев - Марийское РНУ. За многолетний стаж работы на предприятии они ни разу не совершили нарушения правил дорожного движения. Общий безаварийный пробег транспортного средства каждого сотрудника составил свыше 500 тыс. км.

Нагрудным знаком «За безаварийную работу» II степени отмечены шестеро работников, безаварийный стаж управления транспортными средствами каждого из них превышает 300 тыс. км.

Кроме того, в преддверии праздника – Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, за добросовестный труд и высокие результаты в профессиональной деятельности Благодарственным письмом министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области награждены десять работников АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание безопасной эксплуатации автотранспортных средств и специальной техники, в том числе во время выполнения работ на линейной части магистральных трубопроводов и станционных объектов. На регулярной основе проводятся соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурсы по охране труда, а также стажировка водителей в области повышения квалификационных навыков и проверки знаний правил дорожного движения. Основная цель - предупреждение производственного травматизма, пропаганда ответственного отношения работников к соблюдению требований охраны труда, распространение передового опыта и лучших практик, стимулирование к дальнейшему повышению знаний в области безопасного управления автотранспортными средствами.