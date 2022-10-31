Иван Носков: «Продолжаем развивать каратэ в Дзержинске и Нижегородской области для наших детей!»

В минувшие выходные в Дзержинске прошел открытый турнир по каратэ WKF «Кубок Поволжья». В течение двух соревновательных дней на трех татами в ФОК «Ока» встретились более 500 юных спортсменов из шести регионов России, в том числе 42 спортсмена из Донецкой Народной Республики.

Турнир был организован Федерацией каратэ Нижегородской области, благотворительным фондом «Каратэ для жизни» при поддержке Правительства Нижегородской области, администрации города Дзержинска и Фонда президентских грантов.

«Каратэ развивается в нескольких спортивных школах Дзержинска, и здорово, что в это движение включаются некоммерческие организации. Для ребят важно участвовать в соревнованиях, показывать результаты занятий родителям и держать в руках свои первые медали и кубки. Такие турниры закаляют, воспитывают спортивный дух и объединяют юных каратистов города, области и страны. В преддверии Дня народного единства особенно важно, что в этих соревнованиях приняли участие ребята из ДНР, что они смогли на несколько дней приехать к нам и просто отдохнуть. Продолжаем развивать каратэ в Дзержинске и Нижегородской области для наших детей!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Одним из кульминационных моментов турнира стала серия боев абсолютной категории в дисциплине кумитэ. Среди мужчин золото завоевал тренер и действующий спортсмен из Дзержинска Игорь Суворов, а среди женщин – спортсменка из Нижнего Новгорода Юлия Новожилова. Серебро – у гостей из Нижнего Новгорода и Москвы Дениса Пелухова и Анастасии Цысовой. Общий призовой фонд, разыгранный в «абсолютке», составил 60 тысяч рублей.

«Турнир «Кубок Поволжья» – это одна из традиций Федерации каратэ Нижегородской области. Мы хотим показать, насколько масштабно развивается этот вид спорта в России, помочь юным каратистам познакомиться друг с другом и продемонстрировать, на что они способны. Особая гуманитарная миссия этих соревнований – поддержка детей-спортсменов из Донецкой Народной Республики и укрепление партнерских отношений между нашими клубами. Благодарю губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и главу города Дзержинска Ивана Носкова за помощь во всех ключевых организационных вопросах. Отдельные слова благодарности всей нашей команде и судьям, которые, несмотря ни на что, приехали из разных регионов и профессионально отработали все два дня», – поделился президент Федерации карате Нижегородской области Андрей Ширан.

С сегодняшнего дня у участников турнира «Кубок Поволжья» началась культурная программа. 31 октября и 1 ноября они побывают с экскурсиями в конноспортивном комплексе «Город спорта», в Нижегородском Кремле и на стадионе «Нижний Новгород». Отъезд команд из других регионов России запланирован на 2 ноября.