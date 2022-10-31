Олег Лавричев помог в организации экскурсии в зоопарк «Лимпопо» для детей из Шахтерска ДНР

В сентябре 2022 года в Нижнем Новгороде прошло заседание Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания РФ, по итогам которого состоялась встреча председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева с молодыми парламентариями из Донецкой и Луганской Народных Республик. В ходе беседы появилась идея посещения детьми из ДНР и ЛНР Нижнего Новгорода. Инициативу поддержали Благотворительный фонд «Купно за едино» и администрация Кстовского района. 22 октября 2022 года 19 человек – 15 начинающих боксеров и их тренеры из Шахтерска на три недели приехали на спортивные сборы по самбо в ГБУ «СШОР» города Кстово.

Помимо профессиональных занятий для гостей до 14 ноября 2022 года подготовлена также обширная культурно-просветительская программа: запланировано посещение Нижегородского планетария им. Г.М.Гречко, Нижегородского государственного театра юного зрителя и мастер-классов от активистов «Молодой Гвардии Единой России».

28 октября 2022 года по инициативе Олега Лавричева и при поддержке директора зоопарка «Лимпопо» Владимира Герасичкина для детей из Шахтерска Донецкой Народной Республики была организована экскурсия в зоопарк.

По словам тренера команды Вениамина Ермакова, в родном городе ребят обстановка пока неспокойная. В настоящее время возможности продолжать тренировки нет. Он поблагодарил председателя городской Думы за оказанную помощь в посещении зоопарка и отметил, что для детей подобные мероприятия очень важны и интересны.

«Спасибо руководству зоопарка за предоставленную возможность. Мы все понимаем, что в тех условиях, в которых ребята живут и растут уже девятый год, они во многом лишены того, что для наших детей является нормой жизни. Экскурсия в зоопарк познакомит их с животным миром, поможет развить кругозор», – сказал Олег Лавричев.

Большинство детей были в зоопарке в первый раз. Десятилетняя Анжела Сымак поделилась своими впечатлениями от посещения зоопарка.

«Мне понравились многие животные: олени, рысь, но больше всего мне понравился тигр. В зоопарке я сегодня в первый раз. Здесь здорово! Мы уже были в кино, просто гуляли по городу. Вообще Нижний Новгород – очень красивый город», – сказала она.

Тренер команды по боксу Вениамин Ермаков сказал, что от таких поездок дети получают положительные эмоции и новые впечатления.

«Тренировочный процесс выматывает, у ребят почти нет никаких развлечений. А сейчас дети рады, у них горят глаза. Это показатель», – отметил он.

Сразу же после зоопарка дети посетили ФОК «Юность», где заслуженный мастер спорта по боксу, трехкратный Чемпион России (1996, 1997 и 1998 годов), Чемпион мира 2001 года, директор государственного предприятия Нижегородской области «Лидеры спорта» Андрей Гоголев ответил на волнующие юных боксеров вопросы. В частности, он рассказал и о том, как стать Чемпионом мира.

«Я считаю, чтобы чего-то добиться, нужно преодолеть, прежде всего, самого себя, и тогда ты сможешь победить соперника», – подчеркнул он.

В конце мероприятия для гостей было организовано чаепитие.

«Очень рад, что этим мальчишкам и девчонкам, которые в свои юные годы испытали столько страха и отчаяния, вдали от дома удалось немного отвлечься и развеяться. Эти светлые мгновения они запомнят, и верить в доброе и хорошее, в возвращение мира на родную землю станет легче», – сказал в заключение Олег Лавричев.