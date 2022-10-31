Аукцион на новогоднее украшение Нижнего Новгорода приостановлен из-за жалобы Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Аукцион по поиску подрядчика на украшение Нижнего Новгорода к Новому году приостановлен из-за жалобы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На закупку пожаловался индивидуальный предприниматель, который счел ее нарушающей закон и обратился в антимонопольную службу. В настоящее время ее рассматривает УФАС по Нижегородской области.

По мнению бизнесмена, в документации аукциона прописаны такие требования, которые ограничивают количество участников закупки.

Также заявитель обвиняет «Городской центр строительства и архитектуры» в умышленном укрупнении закупа. Он считает, что разделы «Монтаж ели» и «Демонтаж ели» необходимо было сделать разными закупками.

Согласно статье «О защите конкуренции», а также статье «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заявитель требует провести проверку по закупке и обязать заказчика внести изменения в документацию о закупке.

Напомним, электронный аукцион по поиску подрядчика для украшения Нижнего Новгорода к Новому году был размещен на сайте госзакупок 20 октября под названием «Выполнение работ по восстановлению электрооборудования Заказчика для г. Нижний Новгород». Согласно документации, на украшение города к праздникам планируется потратить 49,5 млн рублей.