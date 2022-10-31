Девять дворов благоустроили на Бору в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ФОТО: пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»

Девять дворов многоквартирных домов благоустроили на Бору в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Более 20 млн рублей было выделено на асфальтировку и устройство системы освещения во дворах. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО «Единая Россия».

Во дворах домов по улице Крупской, 2, и улице Советской, 11 заасфальтирован проезд, устроены тротуары, завершаются работы по ремонту системы освещения. Во дворе дома №30 по улице Коммунистической заасфальтировали придомовую территорию, отремонтировали подъездную группу, устроили освещение. Завершены работы во дворах 4-х домов в поселке Большое Пикино, во дворах Чайковского, 14 и Советской, 26А.

– Проводится благоустройство еще двух дворовых территорий - в поселке Неклюдово на улице Трудовая у домов № 3 и 5. Там уже начаты работы по асфальтировке, будет проведена и реконструкция освещения. Все работы будут выполнены в этом году. Сейчас мы формируем план по благоустройству дворов уже на следующий год, – сообщил заместитель главы администрации Александр Ворошилов.