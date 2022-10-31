Трехдневные выходные ждут нижегородцев на День народного единства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трехдневные выходные ожидают нижегородцев в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщает Государственная инспекция труда.

Нижегородцев ожидают выходные с 4 по 6 ноября. Так как 3 ноября является предпраздничным днем, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

– Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя, – напомнили в Гострудинспекции.

Стоит отметить, что по желанию сотрудника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть обеспечен другой день для отдыха.