АО «Теплоэнерго» выберет самых надежных партнеров среди жилищных организаций

В конкурсе от АО «Теплоэнерго» «Надежный партнер» смогут принять участие десятки жилищных организаций из Нижнего Новгорода и Чкаловска, у которых есть действующие договоры с АО «Теплоэнерго» на поставку ресурсов. Это могут быть товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные и другие специализированные потребительские кооперативы.

Конкурс «Надежный партнер» будет проводиться путем анализа платежной дисциплины организаций-участников, соблюдения ими порядка и сроков передачи показаний приборов учета, выполнения технических регламентных мероприятий на внутридомовых системах.

Определять победителей будет специально созданная на предприятии конкурсная комиссия.

В ходе первого этапа комиссия определила участников, соответствующих обязательным критериям, сформировала перечень организаций, которые могут принять участие в конкурсе. Все претенденты были проинформированы о возможности, и сейчас завершается прием заявок от них.

Второй этап конкурса продлится пять месяцев - с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года. Все это время участники должны будут выполнять следующие условия: своевременно, регулярно и в согласованном порядке передавать показания приборов учета в АО «Теплоэнерго»; иметь действующие приборы учета в каждой точке поставки ресурса в каждом доме; не иметь задолженности по оплате ресурсов компании; своевременно и полностью оплачивать поставку ресурсов АО «Теплоэнерго»; полностью своевременно и качественно выполнять все технические регламентные работы на теплоэнергетическом оборудовании домов, рационально и эффективно использовать поставляемые ресурсы.

По каждому из пяти критериев жилищным организациям – участникам конкурса будут начисляться баллы. По итогам баллы будут суммированы, и сформируется рейтинг участников. Первая тройка лидеров по количеству набранных баллов станет победителями конкурса «Надежный партнер».

Каждая из трех победивших жилищных организаций получит сертификат на сумму 100 000 рублей на благоустройство дворовых территорий, или же на проведение энергоаудита домов.

В случае равенства баллов, победитель будет определяться по дополнительным критериям – выполнение условий в предыдущих / последующих расчетных периодах, наличие / отсутствие претензионно-исковой работы по взысканию задолженности за поставленные ресурсы.

Если баллы окажутся равны и по дополнительным критериям, АО «Теплоэнерго» оставляет за собой право объявить победителями всех участников, набравших равно высокие баллы.

Итоги конкурса будут подведены в апреле 2023 года. Уже в конце апреля – мае планируется торжественное награждение победителей конкурса «Надежный партнер» и вручение сертификатов.