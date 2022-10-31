Мост через Оку на обходе Нижнего Новгорода отремонтируют до 2024 года ФОТО: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Ремонт четырехполосного моста через Оку на 413 км федеральной дороги М-7 «Волга» в Нижегородской области запланирован на 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает персс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Мост из девяти пролетов на обходе Нижнего Новгорода эксплуатируется с октября 1993 года. Износ полотна моста составляет около 80%. Ранее ремонт проводился в 2007 и 2014 годах.

В плановые работы входит демонтаж верхнего и нижнего асфальтобетонного покрытия, замена швов, очистка плиты от пыли и грязи, нанесение гидроизоляции. Затем на подготовленную площадь уложат два слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, будут отремонтированы пешеходные зоны и лестничные сходы, будут заменены перильное и барьерное ограждения, смонтирована линия освещения.

Ремонт моста начнут в ноябре 2022 года. Подготовка уже идет. На время проведения работ проезд по мосту будет организован по одной полосе в каждую сторону.