Водитель «Лады» погиб в ДТП с «ГАЗелью» на трассе в Богородском районе утром 31 октября. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла на трассе в Богородском районе ранним утром 31 октября. Там на 417 километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород столкнулись «ГАЗель», перевозившая хлеб, и «Лада» четырнадцатой модели. Один человек погиб, пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель «ГАЗели» на перекрестке неравнозначных дорог не уступил водителю «Лады», в результате чего произошло столкновение. Оба автомобиля улетели в кювет, - сообщили в ведомстве.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Также с ним в машине находился 15-летний пассажир – он был доставлен в больницу №13 Нижнего Новгорода.

Причины и обстоятельства аварии выясняются. Однако уже сейчас можно отметить, что со вчерашнего вечера на дорогах Нижегородской области неблагоприятная обстановка. Температура воздуха перешла нулевую отметку, поэтому дождь превратился в снег. К утру понедельника за городом снег лег небольшим покровом.

Ранее сообщалось, что в Починковском районе автомобиль скорой помощи, который вез пациента в больницу, вылетел с дороги и перевернулся. Пострадали три человека.