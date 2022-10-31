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НовостиОбщество31 октября 2022 6:38

Мэр Нижнего Новгорода лично проверит количество снегоуборочной техники на дорогах города

Результаты работы будут обсуждаться на штабах регулярно
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мэр Нижнего Новгорода лично проверит количество снегоуборочной техники на дорогах города

Мэр Нижнего Новгорода лично проверит количество снегоуборочной техники на дорогах города

Фото: Алексей ФОКИН

Мэр Юрий Шалабаев лично будет проверять количество снегоуборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода с помощью платформы «Лобачевский». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Юрий Шалабаев.

Мэр Юрий Шалабаев дал поручение всем ответственным за уборку города «пускать» технику в работу, не дожидаясь завалов снега и жалоб жителей Нижнего Новгорода. Также он напомнил, что реагенты следует использовать грамотно. Чтобы в них не было недостатка.

Юрий Шалабаев предупредил, что будет лично проверять количество реально работающей техники на дорогах города.

Кроме того, все результаты работы – и хорошие, и плохие – регулярно будут обсуждаться на штабах.