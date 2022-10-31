Мэр Нижнего Новгорода лично проверит количество снегоуборочной техники на дорогах города Фото: Алексей ФОКИН

Мэр Юрий Шалабаев лично будет проверять количество снегоуборочной техники на дорогах Нижнего Новгорода с помощью платформы «Лобачевский». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Юрий Шалабаев.

Мэр Юрий Шалабаев дал поручение всем ответственным за уборку города «пускать» технику в работу, не дожидаясь завалов снега и жалоб жителей Нижнего Новгорода. Также он напомнил, что реагенты следует использовать грамотно. Чтобы в них не было недостатка.

Юрий Шалабаев предупредил, что будет лично проверять количество реально работающей техники на дорогах города.

Кроме того, все результаты работы – и хорошие, и плохие – регулярно будут обсуждаться на штабах.